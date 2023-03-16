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Son Dakika... Selde can kaybı 16'ya yükseldi

Şanlıurfa'da alt geçitte bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya yükseldi

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:17
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Son Dakika... Selde can kaybı 16'ya yükseldi

Son Dakika... Selde can kaybı 16'ya yükseldi
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Şanlıurfa ve Adıyaman son yılların en yoğun yağışı nedeniyle sele teslim oldu. Caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi. Şanlıurfa Valiliği, dere ve kanal yataklarından uzak durulmasını, bodrum katlarda yaşayanların evlerini boşaltmasını istedi.

Şanlıurfa'da alt geçitte bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı​. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, böyle bir yağışın dört kez yağmasının, Şanlıurfa'nın bir yıl içinde aldığı tüm yağışa denk geldiğini kaydetti.

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