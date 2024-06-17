Marella Discovery 1695 yolcusuyla Marmaris'e demir attı

Düzenleme: Kaynak: AA
Marella Discovery 1695 yolcusuyla Marmaris'e demir attı

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Muğla'nın Marmaris ilçesine çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandı.

Gemide, çoğunluğu İngiliz 1695 yolcu ve 743 personel bulunuyordu. Heraklion Limanı'ndan gelen gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı ve gümrük işlemlerinin ardından turistler limandan ayrıldı.

Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanı gibi yerleri ziyaret eden turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik noktaları gruplar halinde gezip, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi. Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan bazı yolcular, bir hafta boyunca ilçedeki otellerde konaklayacak. Ayrıca, 350 yolcu da sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery" gece saatlerinde Pire Limanı'na hareket edecek.

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