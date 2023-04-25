Mario Balotelli'den flaş Mourinho itirafı

Bir dönem Adana Demirspor'un formasını giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, eski hocası Mourinho hakkında flaş iddiada bulundu.

Mario Balotelli'den flaş Mourinho itirafı

Geçen sezonu Adana Demirspor'da tamamlayan ve pek çok büyük takımın formasını giyen Mario Balotelli, İtalyan ekibi Inter'de oynadığı dönemden Jose Morurinho hakkında flaş bir itirafta bulundu. Balotelli, Jose Mourinho'nun uğraşılması kolay bir adam olmadığını kabul etti ve bir keresinde onun tarafından otobüsünden atıldığını söyledi.

"MOURİNHO BENİ OTOBÜSTEN İNDİRDİ"
Balotelli, İtalya'da katıldığı bir podcast'e yaptığı açıklamada Mourinho'nun kendisini bir deplasman yolculuğu sırasında yol kenarında bıraktığını şu cümlelerle anlattı "Mou da benim gibi başa çıkması kolay bir adam değil. Catania deplasmanına giderken, bizi havaalanına götüren otobüste tartışmıştık. Beni otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım."

"DİKKATLER BENİM ÜZERİMDE"
Hatalarının farkında olduğunu söyleyen Balotelli "Hatalar yaptığımı biliyorum ama dikkatlerin hep benim üzerimde olduğu da bir gerçek. Kendi karakterimin, gençken bir dahi olmamın, İtalya kadrosundaki ilk siyahi oyuncu olmamın da insanların sürekli saha dışında yaptıklarımdan bahsetmesine katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

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