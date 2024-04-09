Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı?

Citroen:

- C3: 948 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 200 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faiz.

- C3 Aircross: 1 milyon 259 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 250 bin TL için 12 ay vade ve % 1,99 faiz.

- C4 X: 1 milyon 447 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 250 bin TL için 12 ay ve % 1,99 faiz.

- e-C4 ve e-C4 X: 1 milyon 555 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz.

- C5 Aircross: 1 milyon 840 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300 bin TL için 12 ay ve %1,99 faiz.