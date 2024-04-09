Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı?

Mercedes:
- C 200: 3 milyon TL'den başlıyor. Kampanya: 350.000 TL için 6 ay vadede %1,89 faiz.
- EQA ve EQB: 2 milyon 582 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300.000 TL için 6 ay vadede %1,29 faiz.
- GLB: 2 milyon 850 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300.000 TL için 6 ay vadede %1,09 faiz.
- GLA: 2 milyon 637 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 250.000 TL için 6 ay vadede %2,19 faiz.
- EQA: 2 milyon 582 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 400.000 TL için 6 ay vadede %0 faiz.
- EQB: 2 milyon 628 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 500.000 TL için 6 ay vadede %0 faiz.