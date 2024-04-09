Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı?

Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı?
Kaynak: Haber Merkezi
Seçimlerin ardından otomotiv piyasasını hareketlendirmek için bazı firmalar Nisan ayıyla birlikte kredi kampanyaları başlattı. Peki, hangi marka ne kadar kampanya yaptı?
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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 1

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin belirttiği bilgilere göre, kredi kampanyalarının otomobil fiyatının yüzde 10'una yetmediği ve TOGG'un 1 milyon 823 bin TL olan T10X V2 RWD modeli için kamu bankaları aracılığıyla 800 bin TL kredi için 12 ay vadede sıfır faiz imkanı sundu.

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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 2

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin verdiği bilgilere göre, Nisan ayında bazı markaların sunduğu kredi kampanyaları ve bu kampanyalar kapsamında sunulan kredi imkânları şu şekilde:

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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 3

Peugeot:

- 2008 ve e-2008: 1 milyon 510 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 120 bin TL için 12 ay vadeli %0 faiz.

- 408: 1 milyon 796 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 180-190 bin TL için 12 ay %0 faiz.

- 308 ve e-308: 1 milyon 524 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 120 bin TL için 12 ay vadeli %0 faiz.

- 3008: 1 milyon 920 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 180-190 bin TL için 12 ay vadeli %0 faiz.

- 5008: 2 milyon 323 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 190 bin TL için 12 ay vadeli %0 faiz.

- 208: 1 milyon 210 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 90 bin TL için 12 ay vadeli %0 faiz.

- 508: 2 milyon 45 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 130 bin TL için 12 ay vadeli %0 faiz.

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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 4

Opel:

- Corsa-e: 1 milyon 340 bin 900 TL'den başlıyor. Kampanya: 200 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faiz.

- Astra: 1 milyon 564 bin 900 TL'den başlıyor. Kampanya: 300 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faiz.

- Combo: 1 milyon 87 bin 900 TL'den başlıyor. Kampanya: 200 bin TL için 12 ay vade ve 1,99 faiz.

- Zafira Life: 1 milyon 632 bin 900 TL'den başlıyor. Kampanya: 300 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faiz.

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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 5

Citroen:

- C3: 948 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 200 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faiz.

- C3 Aircross: 1 milyon 259 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 250 bin TL için 12 ay vade ve % 1,99 faiz.

- C4 X: 1 milyon 447 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 250 bin TL için 12 ay ve % 1,99 faiz.

- e-C4 ve e-C4 X: 1 milyon 555 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faiz.

- C5 Aircross: 1 milyon 840 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300 bin TL için 12 ay ve %1,99 faiz.

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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 6

Nissan:

- Juke: 1 milyon 296 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 120.000 TL için 12 ay %0,99 faiz.

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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 7

Kia:

- Stonic ve Cerato: 1 milyon 204 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 150.000 TL için 12 ay vade ve %2,49 faiz.

- Niro EV: 1 milyon 790 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 200.000 TL için 12 ay vade ve %2,49 faiz.

- Bongo: 865 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 200.000 TL için 12 ay vade ve %1,99 faiz.

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Markalar Nisan ayı için düğmeye bastı. Hangi marka ne kadar kampanya yaptı? 8

Mercedes:

- C 200: 3 milyon TL'den başlıyor. Kampanya: 350.000 TL için 6 ay vadede %1,89 faiz.

- EQA ve EQB: 2 milyon 582 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300.000 TL için 6 ay vadede %1,29 faiz.

- GLB: 2 milyon 850 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 300.000 TL için 6 ay vadede %1,09 faiz.

- GLA: 2 milyon 637 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 250.000 TL için 6 ay vadede %2,19 faiz.

- EQA: 2 milyon 582 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 400.000 TL için 6 ay vadede %0 faiz.

- EQB: 2 milyon 628 bin TL'den başlıyor. Kampanya: 500.000 TL için 6 ay vadede %0 faiz.

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