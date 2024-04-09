Doğuştan elektrikli yeni Opel Frontera görücüye çıktı

Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Frontera modelinin ilk görüntülerini dünyayla paylaştı. Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan bu keyifli ve geniş yeni SUV, en başından itibaren müşterilere elektrikli motor seçeneği ile sunulacak.

Ayrıca müşteriler, Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecekler.

Opel CEO'su Florian Huettl şunları söyledi: “Kendinden emin tasarımı, ferahlığı, akıllı çözümleri ve verimli güç-aktarma sistemleriyle yeni Opel Frontera, diğerlerinden ayrılmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araç, aynı zamanda elektrikli otomobil kullanım olanağını müşterilerimize sunuyor.”

YENİ LOGOSU İLK KEZ KULLANILIYOR

Yeni Frontera, Opel'in cesur ve yalın tasarım felsefesini sağlam şekilde yorumlarken, ilk bakıştan itibaren keyif veren bir görünüme sahip.

Yeni Frontera'nın dik yapıdaki benzersiz orana sahip ön silüeti, fonksiyonel ve geniş kabin alanını, cesur ve sağlam olduğu kadar modern ve etkileyici bir görünümle bir araya getiriyor.

Yeni Opel şimşek logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılıyor ve Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla yerini alıyor.

Frontera'nın ön kısmına benzersiz bir kimlik kazandıran siyah 'vizör', otomatik uzun far özellikli Eco LED farlar ve merkezdeki şimşek logosu ile kesintisiz şekilde bütünleşiyor.

Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen Vizor, otomobilin sağlam ve dayanıklı duruşunu öne çıkarıyor.

Opel’in ünlü "kanat imzası", gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle parıldıyor.

Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak, belirgin çamurluklar, yoldaki sağlam duruşu pekiştirerek yeni modele modern bir görünüm kazandırıyor.

BAĞLANTI VE KONFOR SAĞLAYAN AKILLI ÇÖZÜMLER

Modern görünüm ve hissiyat, akıllı tasarımın pratiklikle buluştuğu iç mekan tasarımında da devam ediyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor.

Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel'e özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, göz alıcı bir yapıya sahip.

Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve detoks bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Tüm bu yeniliklerin yanında yeni Frontera'da Opel yine koltuk yeniliklerini geniş bir müşteri yelpazesine sunuyor.

Ön koltuklarda bulunan omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü konfor sağlıyor.

Koltuklar, çok sayıda detayın yer aldığı tasarımın yanı sıra kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle de göz alıyor. Bu koltukların kumaşları tamamen sürdürülebilir nitelikteki geri dönüştürülmüş malzeme seçeneğiyle de sunuluyor.

ÖZELLİKLERİ KONFORA KATKI SUNUYOR

Yeni modelin sunduğu akıllı çözümler, araç içi eğlence faktörünü daha da artırıyor.

Örneğin ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile ikinci sırada bulunan iki adet USB bağlantı noktası sayesinde mobil cihazları şarj etmek, yeni Frontera ile her zamankinden daha kolay hale geliyor. Genellikle ön bölümde yer bulamayan tablet gibi büyük cihazlar, esnek bir kayış sayesinde orta konsolda güvenli bir şekilde saklanabiliyor.

Günlük kullanılan eşyalar, kaymayı önleyen kauçuk kaplamalı kabin saklama alanlarına koyulabiliyor ve böylece sessiz bir yolculuk sağlanabiliyor.

İkinci sıradaki yolcular ise ön koltukların sırtlıklarındaki entegre akıllı telefon ceplerini kullanabiliyorlar. Tüm bu özellikler araç içi eğlence ve konfora katkı sağlıyor.

İDEAL BİR YOL ARKADAŞI

Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor.

Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde daha fazla çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini standart olarak sunuluyor.

Ayrıca, yola çıkarken yanlarına daha da fazla bagaj alması gereken veya 200 kilogramı aşan tavan yükünden tamamen faydalanmak isteyen müşteriler, fonksiyonel tavan raylarını tercih edebiliyor.

Tüm yeni Opel modellerinde olduğu gibi yeni Frontera da sadece cesur ve yalın tasarımıyla değil, aynı zamanda çevreci sorumluluğun ön planda olduğu performansıyla da göz dolduruyor. Müşteriler, tamamen elektrikli modelin yanı sıra 48V hibrit teknolojisine ve yüksek verimli güç ünitesine sahip versiyonları da tercih edebilecekler.

Yeni Frontera’da hangi güç aktarma organı tercih edilirse edilsin, özel şasi tasarımı ile müşterilere üst düzeyde bir sürüş keyfi yaşatacak. Rüsselsheim'daki Opel mühendisleri, Alman Otobanları’nda yüksek hızlarda seyahat ederken bile gövde kontrolünü optimize etmeye ve Opel'e özgü sürüş özelliklerini sunmaya büyük özen gösterdiler.