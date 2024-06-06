Market alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Market alev alev yandı

Kars'ta bir market alev alev yandı. Paniğe neden olan yangına müdahale etmek isteyenlere "Doğal gaz var patlar" uyarısı kameralara yansıdı

Merkez Mahallesi Dr. Halil Erdoğan Caddesi’nde bulunan bir markette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede marketi etkisi altına aldı. Vatandaşlar durumu 112 telefonuna ihbar etti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polisler de vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Görüntülerde “Orada doğal gaz var. Onlara sıkıntı olur. Patlar bir şey olur. Birden patlar” diye vatandaşların konuşmaları dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeni detaylı şekilde araştırılıyor.

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