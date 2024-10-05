Marketlerde harıl harıl etiket mesaisi... Ürünlere zam yağıyor bakanlık seyrediyor!

Geçtiğimiz yıl, gıda fiyatlarına yapılan zamlar kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı. Zincir marketlerin sık sık etiket değiştirmesi, geniş bir kitlede tepki oluşturmuştu. Ticaret Bakanlığı, bu durum üzerine denetimleri artırarak fahiş fiyat artışı yapan marketlere ceza yağdırmıştı. Ancak 2024 Eylül ayıyla birlikte marketler, fiyat artışlarına yeniden hız verdi.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, son dönemde, asgari ücretteki belirsizlik ve ekonomik durgunluğun yanı sıra, akaryakıt ve döviz fiyatlarında değişim yaşanmaması dikkat çekerken, marketlerdeki zam furyası toplumsal tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, artan fiyatları belgeleyen fotoğraflar paylaşarak durumu ifşa etti. Öte yandan market çalışanları da, etiket değişikliklerinin başladığını doğruladı.

"FIRSATÇILIK DEĞİL"

Bir zincir marketin bölge müdürü, yaşanan zamlarla ilgili şunları söyledi: "Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Bu çok doğal… Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok.

Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market kârı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60’ı geçen zamlar yapıldı. Bunların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor.”