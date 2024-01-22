Marketlerdeki akıl almaz hile ortaya çıktı. Sakın ucuz diye hemen almayın

Kaynak: Haber Merkezi
Marketlerdeki akıl almaz hile ortaya çıktı. Sakın ucuz diye hemen almayın
Bazı marketlerde, tüketim tarihi silinmiş ürünler indirimli olarak satılmaya başlandı.

Tarihi silinmiş onlarca ürünleri satışa çıkararak binlerce insanın hayatını tehlikeye atan marketçiler, hilelerine bir yenisini daha ekledi.

Marketler satışlarını artırabilmek adına tüketim tarihi silinen ürünleri satışı sunarak, hem elindeki ürünleri çıkarmış oluyor hem de satışlarını artırıyor.

İnsan sağlığını tehlikeye atan bu tarihi silinmiş ürüneler market reyonlarında indirimli şekilde satılıyor.

Marketler bu yöntemle elindeki stokları eritmiş oluyor.

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Vatandaş ise bu durumdan habersiz şekilde alışverişini yaparak bilmeden sağlığını tehlikeye atmış oluyor.

İndirimli ürünleri alırken vatandaş olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Tüketim tarihi silinmiş ürünleri almamakta fayda var.

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