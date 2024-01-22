Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı

Kaynak: AA
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK’ten gelen verilere göre, endeks Kasım 2023 yılında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, Kasım 2022'ye kıyasla yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96’e çıktı.

Ana gruplarda bir önceki aya oranla, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,7 artış oranında artış yaşandı.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük gelirken, 7 alt grupta daha yüksek değişim görüldü.

Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 8,44 ile gübre ve toprak geliştiriciler olurken, yüzde 25,03 ile hayvan yemi olarak devam etti.

Kasım 2022 yılına göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar arasında yüzde 144,54 ile veteriner harcamaları, yüzde 83,9 ile diğer mal ve hizmetler olarak kaydedildi.

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