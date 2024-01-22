Bunu yapmayanlar takibe alınacak. Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor

Kira anlaşmalarına yönelik gelen yeni düzenlemeler ile kiracı hakları savunulmaya çalışılsa da aslında bu pek mümkün olmuyor. Kiracıların mağduriyeti her geçen gün daha da artıyor.

Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kira düzenlemelerine yönelik açıklama geldi.

Bakanlık kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına alacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira geliri potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konutun analiz edildiğini ve adreslerde fiili tespitler yapılacağını söylemişti.

Ancak ev sahipleri senelerdir kira geliri vermemek için kiraları elden almayı tercih ediyor.

Böylelikle ev sahipleri vergiden muaf olmuş oluyor.

Ancak bu durum kiracılar açısından risk oluşturabilir. Çünkü bir evrak ya da dijital ortamda yapılmayan ödeme kanun karşısında ödenmemiş sayılabilir.

Sosyal medyada bir vatandaş ise duruma böyle isyan etti.