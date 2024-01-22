Bunu yapmayanlar takibe alınacak. Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapmayanlar takibe alınacak. Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor
Kira fiyatlarındaki fahiş artışlar ve ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar ülkenin gündeminde sıcaklığını koruyor.

Kira anlaşmalarına yönelik gelen yeni düzenlemeler ile kiracı hakları savunulmaya çalışılsa da aslında bu pek mümkün olmuyor. Kiracıların mağduriyeti her geçen gün daha da artıyor.

Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kira düzenlemelerine yönelik açıklama geldi.

Bakanlık kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına alacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira geliri potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konutun analiz edildiğini ve adreslerde fiili tespitler yapılacağını söylemişti.

Ancak ev sahipleri senelerdir kira geliri vermemek için kiraları elden almayı tercih ediyor.

Böylelikle ev sahipleri vergiden muaf olmuş oluyor.

Ancak bu durum kiracılar açısından risk oluşturabilir. Çünkü bir evrak ya da dijital ortamda yapılmayan ödeme kanun karşısında ödenmemiş sayılabilir.

Sosyal medyada bir vatandaş ise duruma böyle isyan etti.

arzukira.jpg

İlgili Haberler
Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftaya düşüşle başladı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları haftaya düşüşle başladı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda arttı
Son Haberler
Galatasaray yeni Taffarel'ini buldu Spor
Galatasaray yeni Taffarel'ini buldu
Heyelan Santa yolunu ulaşıma kapattı Yerel Haberler
Heyelan Santa yolunu ulaşıma kapattı
Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı Ekonomi
Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı
Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi Spor
Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi
Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak? Spor
Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak?
Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı Gündem
Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı
Meteorolojiden bir il için çığ uyarısı! Yerel Haberler
Meteorolojiden bir il için çığ uyarısı!