Markette 20 lira tarlada sudan ucuz. Dalında kaldı toplatan da toplayan da yok

Kaynak: DHA
Markette 20 lira tarlada sudan ucuz. Dalında kaldı toplatan da toplayan da yok
Adana’da limon bu yıl üreticisini üzdü. Markette fiyatı 20 TL civarında satılan limon tarlada 1 liranın altına düştü. Üretici para etmediği için limonu toplatmazken, vatandaşlar da üşendiği için toplamıyor. Adana'da limon bu sene dalında kaldı.

DHA'nın haberine göre, Adana’da limon üretimi bu yıl büyük bir krizle karşı karşıya. Ülkenin narenciye ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’daki limon üreticileri, hem rekolte fazlalığı hem de fiyat düşüklüğü nedeniyle zarar ediyor.

Limonun bahçedeki fiyatı 1 lirayı bile bulmazken, marketlerde 20-25 lira arasında satılıyor. Bu durum hem üreticiyi hem de tüketicileri mağdur ediyor. Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, limonun dalında kalmasının kalite ve ihracat kaybına yol açtığını, ürünün sanayide değerlendirilmesi ve depolanması gerektiğini belirtiyor.

İncefikir, bu yıl limon rekoltesinin 8 milyon ton civarında olduğunu, geçen yıla göre yaklaşık 2,5 milyon ton artış gösterdiğini söyledi. Bu artışın, limonun fiyatını düşürdüğünü ve üreticinin maliyetini karşılayamadığını ifade etti.

İncefikir, limonun bahçedeki fiyatının 1 liranın altına düştüğünü, ancak marketlerde 20-25 lira arasında satıldığını belirterek, “Bu fiyat farkı hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Üretici limonunu pazara çıkaramıyor, tüketici ise limon alamıyor” dedi.

"AĞAÇLARIN BUDANMA ZAMANI"

İncefikir, limonun ihracatının da iyi yönetilmediğini, dönem dönem uygulanan ihracat yasağının pazarı kaçırmalarına neden olduğunu söyledi.

İncefikir, “Limonun hasat dönemi kasım ayına kadardır. Ancak bizim limonumuz dalında kaldı. Bu da limonun kalitesini ve ihracat boyunu düşürdü. Ürünler yumuşadı, çürüdü, dalında kaldı. Artık ağaçlar budamaya girmek zorunda. Ürünleri kaldırmak gerekiyor” diye konuştu.

İncefikir, limonun sanayide değerlendirilmesi gerektiğini, meyve suyu, konsantre, reçel, turşu gibi ürünlerin yapılması gerektiğini söyledi. İncefikir, “Limonun sanayiye sokulması, hem üreticiye hem de tüketiciye fayda sağlar. Ayrıca iyi depolarda limonun ihracat dönemine kadar muhafaza edilmesi de mümkündür. Bu şekilde limonun değer kaybı önlenir, üretici de tüketici de memnun olur” dedi.

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