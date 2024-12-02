Marmara Denizi’nde Müsilaj Kabusu Geri Döndü

Prof. Dr. Sarı, 25 Ekim 2024’te Erdek Körfezi’nde yaptığı dalışlarda, müsilajın denizde 5 ila 25 metre derinlikte büyük bulut kümeleri oluşturduğunu ve Güney Marmara’nın tamamına yayıldığını tespit etti.

"Bugün itibarıyla Gemlik Körfezi’nde, İstanbul Adaları çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde müsilaj, 5-25 metre derinlikte örümcek ağı gibi Marmara’yı sarmış durumda. Hatta bazı bölgelerde yüzeye yaklaştı" diyen Sarı, durumun giderek ciddileştiğine dikkat çekti.

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Bursa’nın Mudanya ilçesi ile Yalova’nın Çınarcık bölgesinde çekilen görüntülerde, müsilajın deniz yüzeyine ulaştığı açıkça görüldü. Prof. Dr. Sarı, "Çınarcık Esenköy balıkçı barınağında müsilajı çıplak gözle görebiliyoruz. Bu, müsilajın yüzeye doğru yükseldiğini ve kuzeye doğru yayıldığını gösteriyor. 1-2 hafta içerisinde İzmit Körfezi’nin de müsilajla kaplanması muhtemel" ifadelerini kullandı.

MÜSİLAJ SORUNUNUN SEBEPLERİ VE ETKİLERİ

Müsilaj, deniz kirliliği, yüksek sıcaklıklar ve durağan deniz koşullarının birleşimiyle oluşuyor. 2021’de yaşanan müsilaj krizi, deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkileyerek balıkçılığı ve turizmi sekteye uğratmıştı.

Uzmanlar, sorunun çözümü için deniz kirliliğinin azaltılması, atık su yönetiminin iyileştirilmesi ve ekosistemin korunması gerektiğini vurguluyor.

Marmara Denizi’ni yeniden tehdit eden bu çevre felaketinin, alınacak önlemlerle ne derece kontrol altına alınabileceği ise merak konusu.