Marmara Denizi’ni kirletenlere geçit yok: Beşiktaş Tersanesi’ne dev ceza!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova’da denize atık su boşaltarak Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin TL ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nde denize atık su deşarjını tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

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Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler, alınan su numunelerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı'na teslim etti.

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Analiz sonrası Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilikle ilgili Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin TL ceza kesildi.

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