Marmara Ereğlisi Belediyesi araç kiralama hizmeti alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 12 aylığına; 5 adet şoförlü kanal kazıcı ve yükleyici iş makinesi, 3 adet şoförlü damperli kamyon, 1 adet şoförlü demir paletli yükleyici ve 1 adet şoförlü teleskopik yükleyici kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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