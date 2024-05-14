Vakıfbank Hürrem'i bitirdi. Zehra Güneş'in tahtı sallandı

Kaynak: Haber Merkezi
Vakıfbank Hürrem'i bitirdi. Zehra Güneş'in tahtı sallandı
Vakıfbank Marina Markova'yı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank sezonun sona ermesi ile birlikte transfer harekatına hız verdi.

Sarı-siyahlılar, 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda Jakarta Elektrik PLN forması giyecek 23 yaşındaki Rus smaçör Marina Markova'yı transfer ettiğini duyurdu.

Rus yıldız burada sezonun sona ermesinin ardından Vakıfbank’a gelerek takımının başarısı için ter dökecek.

Sarı-siyahlı kulüpten transfere dair yapılan açıklamada, ağustos ayında takıma katılacak sporcu için "Marina, VakıfBank ailesine hoş geldin. Yeni sezonda birlikte çalışıp büyük başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Transferin açıklanmasından sonra güzelliği ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen Marina Markova için şimdiden "Zehra Güneş’in tahtını salladı" yorumları yapıldı.

267382.jpg

2024-02-07-08-57-55-marina-markova-ytyo.webp

6551f12f4e3fe01e78d9b5c0.webp

65c1eb7b61538cd63adbb17b.webp

İlgili Haberler
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır
Halil Umut Meler derbide yok
Halil Umut Meler derbide yok
Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı
Türkiye Kupası finali için tribünler belirlendi. Beşiktaş havalara uçtu
Adnan Aybaba kafayı yedi
Son Haberler
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır Spor
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar Dünya
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu
Kurban bedelleri belli oldu Ekonomi
Kurban bedelleri belli oldu
Halil Umut Meler derbide yok Spor
Halil Umut Meler derbide yok
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü Video
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı Yerel Haberler
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı