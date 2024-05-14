Vakıfbank Hürrem'i bitirdi. Zehra Güneş'in tahtı sallandı

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank sezonun sona ermesi ile birlikte transfer harekatına hız verdi.
Sarı-siyahlılar, 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda Jakarta Elektrik PLN forması giyecek 23 yaşındaki Rus smaçör Marina Markova'yı transfer ettiğini duyurdu.
Rus yıldız burada sezonun sona ermesinin ardından Vakıfbank’a gelerek takımının başarısı için ter dökecek.
Sarı-siyahlı kulüpten transfere dair yapılan açıklamada, ağustos ayında takıma katılacak sporcu için "Marina, VakıfBank ailesine hoş geldin. Yeni sezonda birlikte çalışıp büyük başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Transferin açıklanmasından sonra güzelliği ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen Marina Markova için şimdiden "Zehra Güneş’in tahtını salladı" yorumları yapıldı.