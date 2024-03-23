Marmara’nın sonunu getirecek karar

Kaynak: Birgün
Marmara’nın sonunu getirecek karar
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verilmesi tepkilere neden oldu.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Marmara Denizi açıklarında üç farklı alanda petrol arama ruhsatı verilmesine karşı ciddi bir tepki gösterdi.

Şubenin yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilecek olan petrol arama çalışmalarının, olası bir sızıntı durumunda deniz ekosistemi için büyük bir tehdit oluşturacağına dikkat çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Marmara Denizi'ndeki üç ayrı bölgede petrol arama ruhsatı verilmişti. Bu kararın, bölgedeki doğal yaşamı ve ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiği belirtildi.

İstanbul ÇMO Şubesi'nin açıklamasında, Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dengesi için hayati önem taşıyan bir alan olduğu vurgulandı. Ayrıca Marmara Denizi'nin zaten kirlilik tehdidi altında olduğu ve son yıllarda müsilaj sorunuyla boğuştuğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Paris Anlaşması çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele etmeyi taahhüt ettiği, ancak halen fosil yakıtlara yatırım yapmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. Bu durumun, iklim krizinin derinleşmesine ve çevresel tahribatın artmasına neden olduğu belirtildi.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Marmara Denizi'nde petrol arama ve sondaj çalışmalarının durdurulması ve bölgenin rehabilitasyonu için adımların atılması çağrısında bulunarak, sürdürülebilir bir yaşam için fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

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