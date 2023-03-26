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Marmaray durakları ve isimleri nedir? İETT güncel Marmaray hatları..

İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan Marmaray, Avrupa ile Anadolu Yakasını birbirine bağlayarak toplamda 43 duraktan oluşmaktadır. İşte İETT güncel Marmaray hatları..

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:50
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Marmaray durakları ve isimleri nedir? İETT güncel Marmaray hatları..

Marmaray durakları ve isimleri nedir? İETT güncel Marmaray hatları..
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İstanbul’dan Kocaeli’ne uzanan Marmaray duraklarının güncel hat listesini sizler için derledik. İşte İETT güncel Marmaray hatları..

Marmaray’ın sefer saatleri sabah 6’da başlıyor ve en geç 22.15’te son buluyor. Marmaray durakları, hareket saatleri, istasyon isimleri, ücretleri ve durak haritasının tüm detaylarını "Marmaray durakları ve güzergah hattı"nı sizler için derledik..

MARMARAY DURAKLARI VE HAT İSİMLERİ NEDİR?

Halkalı veya Gebze’den başlayan Hat İstanbul’da Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerini, Kocaeli’nde Gebze ve Darıca’yı İstanbul’a bağlamaktadır. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.

Marmaray Halkalı-Gebze durakları ve istasyon isimleri şöyle;

-Halkalı İstasyonu

-Mustafa Kemal İstasyonu

-Küçükçekmece İstasyonu

-Florya İstasyonu

-Florya Akvaryum İstasyonu

-Yeşilköy İstasyonu

-Yeşilyurt İstasyonu

-Ataköy İstasyonu

-Bakırköy İstasyonu

-Yenimahalle İstasyonu

-Zeytinburnu İstasyonu

-Kazlıçeşme İstasyonu

-Yenikapı İstasyonu

-Sirkeci İstasyonu

-Üsküdar İstasyonu

-Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

-Söğütlüçeşme İstasyonu

-Feneryolu İstasyonu

-Göztepe İstasyonu

-Erenköy İstasyonu

-Suadiye İstasyonu

-Bostancı İstasyonu

-Küçükyalı İstasyonu

-İdealtepe İstasyonu

-Süreyya Plajı İstasyonu

-Maltepe İstasyonu

-Cevizli İstasyonu

-Atalar İstasyonu

-Başak İstasyonu

-Kartal İstasyonu

-Yunus İstasyonu

-Pendik İstasyonu

-Kaynarca İstasyonu

-Tersane İstasyonu

-Güzelyalı İstasyonu

-Aydıntepe İstasyonu

-İçmeler İstasyonu

-Tuzla İstasyonu

-Çayırova İstasyonu

-Fatih İstasyonu

-Osmangazi İstasyonu

-Darıca İstasyonu

-Gebze İstasyonu

Marmaray Zeytinburnu-Pendik durakları ve istasyon isimleri

-Zeytinburnu İstasyonu

-Kazlıçeşme İstasyonu

-Yenikapı İstasyonu

-Sirkeci İstasyonu

-Üsküdar İstasyonu

-Ayrılıkçeşmesi İstasyonu

-Söğütlüçeşme İstasyonu

-Feneryolu İstasyonu

-Göztepe İstasyonu

-Erenköy İstasyonu

-Suadiye İstasyonu

-Bostancı İstasyonu

-Küçükyalı İstasyonu

-İdealtepe İstasyonu

-Süreyya Plajı İstasyonu

-Maltepe İstasyonu

-Cevizli İstasyonu

-Atalar İstasyonu

-Başak İstasyonu

-Kartal İstasyonu

-Yunus İstasyonu

-Pendik İstasyonu

Marmaray Ataköy-Pendik durakları ve istasyon isimleri

-Ataköy İstasyonu

-Bakırköy İstasyonu

-Yenimahalle İstasyonu

-Zeytinburnu İstasyonu

-Kazlıçeşme İstasyonu

-Yenikapı İstasyonu

-Sirkeci İstasyonu

-Üsküdar İstasyonu

-Ayrılık Çeşmesi İstasyonu

-Söğütlüçeşme İstasyonu

-Feneryolu İstasyonu

-Göztepe İstasyonu

-Erenköy İstasyonu

-Suadiye İstasyonu

-Bostancı İstasyonu

-Küçükyalı İstasyonu

-İdealtepe İstasyonu

-Süreyya Plajı İstasyonu

-Maltepe İstasyonu

-Cevizli İstasyonu

-Atalar İstasyonu

-Başak İstasyonu

-Kartal İstasyonu

-Yunus İstasyonu

-Pendik İstasyonu

MARMARAY İLK VE SON TREN SAATLERİ NEDİR?

Gebze – Halkalı: (İlk tren 06.05)

Gebze – Halkalı: (Son tren 22.50)

Halkalı – Gebze: (İlk tren 05.58)

Halkalı – Gebze: (Son tren 22.58)

Ataköy – Pendik: (İlk tren 06.09)

Ataköy – Pendik: (Son tren 21.54)

Pendik – Ataköy: (İlk tren 06.09)

Pendik – Ataköy: (Son tren 20.39)

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