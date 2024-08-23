Marmaris Belediyesi mühürledi valilik izin verdi. SİNPAŞ'a ait otel inşaatının devam ettiği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DW Türkçe
Marmaris Belediyesi mühürledi valilik izin verdi. SİNPAŞ'a ait otel inşaatının devam ettiği ortaya çıktı

Marmaris Belediyesi'nin Kızılbük Koyu'nda mühürlediği SİNPAŞ'a ait otel inşaatının valiliğin verdiği izinle devam ettirildiği ortaya çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük koyunda Sinpaş GYO’nun inşa ettiği otel, ‘kıyı alanında kaçak dolgu yapıldığı ve inşaat ruhsatının olmaması’ nedeniyle belediye tarafından mühürlenmiş, Firmaya 60 milyon lira idari para cezası kesilmişti.

Çevreciler, inşaatın valilik izniyle çalışmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.

Marmaris'in İçmeler mahallesine bağlı Kızılbük koyunda 36 yıl önce başlayan inşaat, tartışmaları, çevrecilerin protestoları ve yargı süreciyle yıllardır gündemdeki yerini koruyor.

DW Türkçe'ye bilgi veren Marmaris Kent Konseyi, inşaatın Haziran ayında belediye tarafından durdurulmasına rağmen valilik izniyle devam ettiğini belirtildi.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yürüttüğü "Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk Projesi" turistik bölgelerde uygulanan 15 Mayıs ve 15 Ekim arası inşaat yasağına uymadığı gerekçesiyle Haziran ayında durdurulmuştu. Ancak çevreciler, inşaatın, valilikten alındığı belirtilen özel izinle devam ettiğini ortaya çıkardı.

İnşaat yasağına uymadığı gerekçesiyle yerinde inceleme başlatan Marmaris Belediyesi, kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız olarak dolgu yapıldığını tespit etmiş, belediye ekipleri inşaatın söz konusu bölümünü mühürleyerek 60 milyon TL idari para cezası kesmişti.

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