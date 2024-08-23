Fatih Altaylı Boğaz’daki kaçak villanın gerçeklerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı Boğaz’daki kaçak villanın gerçeklerini açıkladı

Fatih Altaylı, Vaniköy’deki kaçak villanın gerçeklerini açıkladı. Altaylı, “AKP döneminde İBB’ye kaçak olduğunu bildirdik bunları tınmadı” dedi.

Adnan Oktar’ın 2018’de düzenlenen operasyonda yakalandığı Vaniköy’deki villada kaçak yapının yapılması tartışmaları beraberinde getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı inşaatın mühürlendiğini duyururken İBB ise inşaattaki kaçak unsurların 16 Ağustos’ta mühürlediklerini duyurdu.

Villadaki kaçak inşaatla ilgili bazı kesimler İBB’yi suçlarken villanın yıllar içinde kaçak bir şekilde inşa edildiği ortaya çıktı. Öte yandan villayı bir Rus oligarkın satın aldığı öğrenildi.

KAÇAK VİLLANIN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Valiköy’deki villayla ilgili konuşan Fatih Altaylı zaman içinde villanın nasıl kaçak bir şekilde yapıldığını anlattı. Altaylı, villadaki kaçak unsurları AKP döneminde İBB’ye bildiklerini belirterek yetkililerin konuyu ele almadığını söyledi.

Altaylı, Youtube kanalında yayınladığı videoda İBB’de Refah Partisi döneminde bölgede küçük bir kulübe ve ahır olduğunu belirterek, İBB’nin gözü önünde orada işlerin genişlediğini söyledi. Mal sahibinin Malatyalı bir aile olduğunu vurgulayan Altaylı, yapılan inşaatlarla oranın Adnan Oktar’ın yıllarca örgüt merkezi olarak kullandığı dev yapıya dönüştüğünü söyledi.

Altaylı, avukatı aracılığı ile AKP döneminde İBB’ye defalarca dilekçe verdiklerini, binanın kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini anlattıklarını vurguladı. Altaylı, 2006 yılında verdikleri dilekçelere rağmen dönemin İBB yönetiminin bu duruma el atmadığını vurguladı.

Altaylı, “Bugün belediyeyi suçlayan, eğer ihmali varsa o da suçludur, AKP döneminde Adnan Oktar kendine orada bir malikane oluşturdu” dedi.

Altaylı, sonradan villayı Abramovic’in aldığını ve orada bir inşaata başladığını duyduklarını sözlerine ekledi.

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