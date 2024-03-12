Marmaris ve İzmir’de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Marmaris ve İzmir’de uyuşturucu operasyonu
Muğla polisi tarafından Marmaris ve İzmir’de 15 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Marmaris ilçesinde, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçları kapsamında yapılan projeli çalışmalar neticesi, Marmaris ve İzmir’de 15 adrese yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

aw161237-02.jpgYapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 128 adet 9 mm çapında fişek, 5 adet 7.65 mm çapında fişek, 18 adet tüfek kartuşu, 12 kilo 400 gr esrar maddesi, 248 kök Hint keneviri, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzeme ve aparatlar İle 500 adet gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

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