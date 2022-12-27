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Marmaris'te deprem

Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 21:49
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Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem
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Kandilli Rasathanesi, Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Meydana gelen depremin yerin 62.0 km derinliğinde olduğu açıklandı.

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