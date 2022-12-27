﻿Marmaris'te deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Meydana gelen depremin yerin 62.0 km derinliğinde olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi, Marmaris'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Meydana gelen depremin yerin 62.0 km derinliğinde olduğu açıklandı.
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