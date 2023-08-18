Marmaris'te iş yerine silahlı saldırı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerine gelen şahıs elindeki silahla dört el ateş ederek, iki kişiyi ayaklarından vurdu. Saldırgan olay sonrası kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Marmaris'te iş yerine silahlı saldırı


Olay, öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi 33. sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz malzemeleri satan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulunarak, dört el ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibi Ç.Y. ve o sırada müşteri olarak bulunan R.K.'nin ayaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra kaçan saldırganı bulmak için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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