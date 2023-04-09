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Marmaris’te kaza: 3 yaralı   

Muğla’nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile aracın çarpışması sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.   

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 21:42
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Marmaris’te kaza: 3 yaralı   

Marmaris’te kaza: 3 yaralı   
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Marmaris Armutalan Mahallesinde ki sokağın kesişme noktasında motosiklet ile aracın çarpışması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Yılmaz Arda İkizkaya, 48 N 5812  plakalı araç  ile  Armutalan Mahallesinde seyir halinde iken iki sokağın kesiştiği noktada Yunus Bayrakdar yönetimindeki 48 AHR 495 plaka  motosiklet ile çarpıştı. 

Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Bayrakdar, Melek Bayrakdar ve Defne Bayrakdar yaralandı. Defne Bayrakdar’ın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralıların kazayı hafif atlattığı öğrenildi. (İHA)            

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