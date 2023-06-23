Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı

Sarıana Mahallesi yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, havadan 8 helikopter ve 5 uçakla müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

“ERKEK CESEDİ BULUNDU”

Yangın bölgesinde devam eden söndürme çalışmaları sırasında yanan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetle ilgili Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlatırken, orman yangını ile bağlantısının bulunma ihtimali yapılacak olan araştırmaların ardından belli olacak.

“YANGIN VE CESETLE ALAKALI İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ”

Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alınırken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından orman yangını ve yangın bölgesinde bulunan cesetle alakalı olarak olayların araştırılması için iki savcının görevlendirildiği öğrenildi.

VALİ TAVLI ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yakından takip etti. Vali Tavlı, “Ekiplerimizin yoğun çalışması ile yangını çok şükür kontrol altına aldık, geçmiş olsun” dedi. Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın bölgedeki incelemelerine Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üst Komutanı İbrahim Kurtuluş Sevinç, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Vasfi Özilhan, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam da eşlik etti.