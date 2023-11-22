Marmaris'te sağanak yağış dün geceden bu yana etkisini gösteriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış halen etkisini göstermeye devam ediyor

KAYNAK: İHA
Marmaris'te sağanak yağış dün geceden bu yana etkisini gösteriyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışlar, etkisini sürdürüyor.

Marmaris'te gece saatlerinde etkini hissettiren sağanak yağış dereleri doldurdu. Derelerden akan sular denizin rengini değiştirirken, Marmaris'teki büyük orman yangınlarından kalan bazı ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları temizlenirken, ilçedeki tüm ekipler teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmaris için yaptığı şiddetli fırtına ve yağış uyarısının ardından dün gece yarısından sonra 02.30 sularında başlayan yağışlarla birlikte şimdiye kadar metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü bilgisi edinildi.

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