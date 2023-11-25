Şiddetli yağış koca şehri esir aldı. Cadde ve sokakları göle döndü

Muğla’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sokak ve caddeleri göle çevirdi. Bazı vatandaşlar araçlarıyla yollarda kalırken, doluyla karışık yağan yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.