Şiddetli yağış koca şehri esir aldı. Cadde ve sokakları göle döndü

Muğla’da sabah saatlerinde etkili olan yağış sokak ve caddeleri göle çevirdi. Bazı vatandaşlar araçlarıyla yollarda kalırken, doluyla karışık yağan yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şiddetli yağış koca şehri esir aldı. Cadde ve sokakları göle döndü

Muğla’da sabah saatlerinde etkili olan yağış şehrin bir bölümünü esir aldı. Sokak ve caddeler göle dönerken yağmura yolda yakalanan vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı.

Göle dönen yollarda Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışma başlattı.

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MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE UYARI

Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kaygan yollara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgede gece boyunca devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

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