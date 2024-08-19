Marshall yardımlarıyla gelmişti. 84 yıllık paletli traktör, tarihi eser olarak sergileniyor

Kaynak: İHA
Marshall yardımlarıyla gelmişti. 84 yıllık paletli traktör, tarihi eser olarak sergileniyor

Amerika’da 1938-1944 yılları arasında üretilen ve 1951 yılında Marshall Planı yardımları kapsamında Türkiye’ye getirilen 1940 model Mccormick paletli traktör, artık iş makinesi olarak değil, tarihi bir eser olarak sergileniyor.

5 Haziran 1947'de ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall’ın Harvard Üniversitesi'nde açıkladığı Marshall Planı, o dönem bir yardım olarak görülürken, bugün Avrupa’nın enkaz halindeki ekonomisini yeniden canlandırma yöntemi olarak değerlendiriliyor.

73 yıl önce Türkiye’ye getirilen ve 13 yıl öncesine kadar kullanılan bu paletli traktör, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bulunan eski tarım aletleri sergi salonunun bahçesinde sergilenmeye başladı.

Tamir Edilemeyen Traktör Müzeye Kaldırıldı

‘Marshall Yardımları’ kapsamında 73 yıl önce Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’ne getirilen bu paletli traktör, piston ve gömleği patladıktan sonra tamir edilemedi. Yüksek yakıt tüketimi ve tamirinin yapılamaması nedeniyle kullanılamaz hale gelen 84 yıllık traktör, işlevini tamamladıktan sonra müzeye alındı.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Kalkınç, traktörün geçmişine dair ilginç bilgiler paylaştı. "1951 yılında Marshall yardımı olarak Türkiye’ye verilen bu traktör Aydın’a tahsis edilmiş.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde uzun yıllar kullanıldıktan sonra 1969 yılında Koçarlı’ya getirilmiş ve burada yaklaşık 2500 dönüm arazinin işlenmesinde kullanılmış. Traktör, gaz ile çalışıp ısındıktan sonra motorinle çalışmasına devam eden bir sisteme sahipmiş.

Yıllarca tarım sektöründe kullanıldı. Şimdi de eski tarım aleti olarak sergilenip gençlere Türk tarımının yaşadığı evreleri anlatmak için kullanıyoruz," dedi.

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