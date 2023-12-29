Martı Myra’ya sürdürülebilirlik sertifikası

Yılın ortasında Martı Myra ile ilk sertifikasını alan Martı Hotels & Marinas, bu kez Martı Resort, Martı La Perla, Martı Hemithea ve Güllü Konakları ile “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası” almayı başardı. Sürdürülebilirliği ana ilke haline getiren Mart Myra, turizm sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen Küresel Sürdürülebilirlik Sertifikası’nı yıl içinde Martı Myra ile alan grup, bu kez 4 tesisi ile daha bu sertifikayı aldı. Böylece Martı Hotels & Marinas, böylece tüm konaklama tesislerinde bu sertifikayı alabilen Türkiye’deki örnek gruplardan bir tanesi oldu.

Martı Hotels & Marinas Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle tüm faaliyetlerimizi; toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması, erişilebilir temiz enerji, iklim eylemi ve temiz su başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştiriyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek için de atıkları doğru şekilde ayrıştırmak, enerjiyi verimli kullanmak, su, elektrik ve doğalgaz tüketimini azaltmak, tüm alanlarda sera gazı emisyonlarımızı ölçmek ve azaltmaya yönelik hedefler belirleyerek, yeni projeleri hayata geçiriyoruz. “