Masa - Kerim Yılmaz

İktidarını her dönem gizli-açık (liberaller, ılımlı sol, FETÖ, muhafazakâr Kürtler, en son MHP) ittifaklarla yirminci yıla getiren AKP bu kez oldukça zorda. Devleti partileştirip yönetimi tek adamlığa çevirdiği günden beri oy kaybediyor. Saray ve çevresi zenginleşirken, sürekli yoksullaşan halk desteğini çekiyor, seçimleri kazanma ihtimali sıfırlanıyor. Döndürme imkanı kalmadığını biliyor o yüzden erken başladığı siyaset mühendisliğiyle sonuç almaya çalışıyor.

Yandaş konsolidasyonu için önce ciddiye almadığını gösterdiği 6’lı masa tahtını sallamaya başlayınca bu kez dağıtmak, olmadı içeride nifak için her koldan çalışıyor.

Önce sen “yerli-milli”sin ne işin var orada gel katıl Cumhur’a çağrısı yaptığı Meral Akşener'den reddi yiyince bu kez “illet-zillet” şarkısına dönüyor.

Hayatta karşılığı kalmayan hayal satıcılığından ibaret icraat vaadi de malî gerçeklere çarpıp ters yüz oluyor. Yerel seçim öncesi her yıl yüzbin konut yapma projesi fiyasko oldu ama bu kez iki yüz elli bin yapacağım diyor. Vaadi ve yalanı büyütünce inanacak çok olur zannediyor.

TÜİK enflasyonu yüzde sekseni aşmışken her akşam onlarca kanalda yüzde beşlik hedeften dem vuruyor. Halk iki-üç katı aşan enflasyondan ezilip, her geçen gün daha da fakirleşirken büyüme masalları anlatıyor.

Bunlar etkili olmayınca klasik oyun stiline dönüyor. Ayrıştırma-kutuplaştırma amaçlı kimlik siyasetinden medet umuyor. baştan beri olmadığını bildiği halde masadaymış gibi yaygara kopararak HDP üzerinden millet ittifakı ve tümüyle muhalefeti dövmeye çalışıyor.

Ancak artık bu da bitti. Çünkü hiç olmadığı 6'lı masanın hayali sakini HDP, geçen gün İstanbul’da yol haritasını açıklayan EMEP, TİP, TÖP ve EHP'den oluşan Özgürlük İttifakı’na katıldı. AKP ile MHP'nin benzeşip özdeşleştiği, Perinçek'in benzemez kimse ona moduyla oluşturduğu Cumhur'un düdüğü elinden alındı.

Demokratik hukuk devletinden uzaklaşmış, özgürlükten, liyakatten, adaletten hoşlanmayan, devlet aygıtını kişisel, ailesel yarar için kullanan bu güruhun hamaset pazarlamacılığının da sonu geldi.

Yirmi yıllık iktidarının sonunda gelinen noktada vatanseverlik ve inanç sömürüsünden başka sermayesi kalmayan bir iktidar var. Belki yaşlı kesimden hala oy alabilir ancak gençlerden çok zor. Siyaseten onlarcası bir yana oy verme yaşı konusunda alenen gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen birine niye inansınlar ki?

Bir de uygulanan ekonomik politika nedeniyle ''orta direk''likten yoksulluğa düşmüş çoğu eğitimli orta yaşlılardan oluşan kesim var. ki, niçin ve ne diye oy versin bu iktidara?

Cumhur'un bülbülleri artık “masanın altında HDP var” masalı anlatamayacak. HDP şeytanlaştırmasıyla domine etmeye çalıştığı muhalefetin belirlediği gündeme gelecek.

Orada olanlar belli. Hayat planı kurmak dahil tüm hayallerini yok ettiği gençlik, namert vergisi enflasyonla yoksullaştırdığı emekli, memur, esnaf, çiftçi, besici, EYT'li, asgari ücretli ve işsizler..

Sorarım size bu kesimlerin hangisinden ve ne diye oy alacak? Bu saatten sonra muhalefetin işi çok daha kolaylaşacak. Esasen muhalefetin rakibi bizatihi kendisi oldu. Masa büyük bir hata yapmadığı takdirde yoksullaşan halkı düştüğü kuyudan çıkaracak ve ülkenin her alanda önünü açacak.

İktidar oyununda artık ipler muhalefetin motoru olan 6'lı masanın elinde. Halkın umudunu boşa çıkarmayacak bir sorumlulukla devam edilecek yolun sonunda zafer de vebal de omuzlarında olacak. Baskıcı,israf ve yolsuzluğa batmış iktidarla hukuk devletinden yana olanlar arasında önemli ve zorlu bir yarışa sahne olacak bu seçimi demokrasi yanlıları kazanacak. Aksi hal herkes ve her kesim için çok daha kötü olacak.