MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda on birinci bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.