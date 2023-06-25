MasterChef 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Ömür Akkor, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?