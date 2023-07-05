MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

Aralarında Osman Sezener, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

MasterChef 19 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda on dokuzuncu bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO 18. YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef All Star ana kadronun 18. elemanı Ayaz oldu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

All Star 1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

All Star 2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

All Star 3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın Güncel
TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın
Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı Spor
Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum" Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber. "Dualarınızı bekliyorum"
Ozan Kabak'tan Galatasaray itirafı Spor
Ozan Kabak'tan Galatasaray itirafı
Memur maaşına yapılacak zam belli oldu Güncel
Memur maaşına yapılacak zam belli oldu
Beyin tümörünü tetikliyor Sağlık
Beyin tümörünü tetikliyor
Baharatlar doğru kullanıldığında yararlı Şifalı Bitkiler
Baharatlar doğru kullanıldığında yararlı