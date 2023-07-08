MasterChef 21 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

MasterChef 21 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

MasterChef Türkiye All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star kadroya giren isim kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda yirmi birinci bölüme dair kesitler yer alıyor.

Önce bölümde Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya Osman Sezener eşlik ederken 21. bölümde Somer Sivrioğlu eşlik ediyor.

Masterchef All Star'da ana kadrolar tamamlanırken 21. bölümden itibaren Masterchef All Star yedek kadrolar belirlenecek.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO 20. YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef All Star ana kadronun 20. elemanı Tolga oldu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

All Star 1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

All Star 2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

All Star 3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

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