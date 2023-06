MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda ilk bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ANA KADROYA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

Bu hafta MasterChef All Star’da 2018-19 sezonundan yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tabaklarını çıkarıyor. Diğer hafta farklı yılların yarışmacıları yemek çıkarıyor olacak.

MasterChef All Star’da ana kadro için her gün iki yemek yapılıyor. Her gruptan da 5'er tane isim seçilecek.

MasterChef All Star'ın ilk gününde Güzide, iki tabakta da başarılı oldu ve ana kadroya giren ilk yarışmacı oldu.