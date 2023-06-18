MasterChef 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Yılmaz Öztürk, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef 5 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda beşinci bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR 4. YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 4. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan Bahri, Batuhan, Rıfat, Faruk Batuhan, Orhan ve Mehmet arasından seçildi. Batuhan gecenin kazananı oldu.

En az beğenilen tabak Orhan'ın, bir diğer isim Mehmet, sonrasında Bahri, ardından Faruk Batuhan ve en çok beğenilen ikinci tabak Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen MasterChef Batuhan MasterChef All Star 4. yarışmacısı seçildi.

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