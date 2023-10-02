MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da kaptanlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. Buna göre haftanın ilk gününde MasterChef’te kaptanlık oyunu için yarışmacılar yarışacak. Peki, MasterChef All Star 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler yarışmacılardan tantuni yapmalarını isteyecek.

gcgs.jpg

En iyi tantuniyi yapan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını seçecek.

sdfarsdrat.jpg

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Batuhan, Eren, Kıvanç, Esra, Barış, Uğur ve Tanya’ydı.

fjghfjghjfghg-001.jpg

Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Uğur, Tanya, Kıvanç ve Batuhan perde pilavı yaptı.

hsgdfsgfdw-001.jpg

MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Uğur ve Tanya oldu. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Uğur oldu.

Öne Çıkanlar
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
Son Haberler
Sen insan mısın. Aracının arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi Gündem
Sen insan mısın. Aracının arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi
Şile kabusu yaşıyor. Dere taştı evler ve tarım arazileri sular altında kaldı Gündem
Şile kabusu yaşıyor. Dere taştı evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Tecavüzle suçlandı cezaevine girdi beraat etti Gündem
Tecavüzle suçlandı cezaevine girdi beraat etti
Ağız yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ağız yapmak deyimi ne anlama geliyor?
Lübnan’da Suriyeli sığınmacı isyanı: Dayanılmaz boyuta ulaştı Dünya
Lübnan’da Suriyeli sığınmacı isyanı: Dayanılmaz boyuta ulaştı
Uyuşturucu tacirleri dere yatağında yakalandı Gündem
Uyuşturucu tacirleri dere yatağında yakalandı
Derbiyi üzerinde formayla rakip tribünde izledi. Türkiye'de yaşansa ne olurdu? Spor
Derbiyi üzerinde formayla rakip tribünde izledi. Türkiye'de yaşansa ne olurdu?