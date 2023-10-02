MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. Buna göre haftanın ilk gününde MasterChef’te kaptanlık oyunu için yarışmacılar yarışacak. Peki, MasterChef All Star 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler yarışmacılardan tantuni yapmalarını isteyecek.

En iyi tantuniyi yapan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını seçecek.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Batuhan, Eren, Kıvanç, Esra, Barış, Uğur ve Tanya’ydı.

Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Uğur, Tanya, Kıvanç ve Batuhan perde pilavı yaptı.

MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Uğur ve Tanya oldu. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Uğur oldu.