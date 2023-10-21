MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı belirlenecek. MasterChef’te şefler yarışmacılardan en iyi hamsi dolması hazırlamasını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam ödül oyunu gerçekleşti. MasterChef’in bu akşam ki yeni bölümünde ise Pazar günü oynanacak eleme gecesinde son eleme adayı belirlenecek. Peki, MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde son eleme potasına gidecek isim belirlenecek. Şefler yarışmacılardan hamsi dolması yapmasını isteyecek.

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En başarısız olan isim eleme gecesi öncesi eleme potasına giden isim olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları Azize, Kıvanç, Eren, Cemre, Sergen ve Alican olarak belirlendi.

MASTERCHEF ALL STAR ARSA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım büyük ödül verilecek olan ödül oyununu Lüleburgaz’da oynadı. Lüleburgaz’da oynanan oyunda konsept Trakya Mutfağıydı.

Lüleburgaz’da yapılan dış çekim sonrasında kazanan mavi takım oldu ve mavi takım stüdyoda ödül oyunu oynadı. Şefler yarışmacılara pek çok ürün vererek yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

MasterChef All Star’da ödül oyunu gecesinde büyük ödülü kazanarak arsa sahibi olan isim Kıvanç oldu.

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