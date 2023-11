MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın yeni takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyununda 3’er gruplar oluşturarak farklı bir oyun oynayacaklar. Peki, MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan 3’er gruplar oluşturarak dönüşümlü tezgahlarda yemek yapmalarını isteyecek.

Yarışmacılar Ravioli çeşitlerini pişirirken şeflerin müdahalesiyle bir önceki tezgaha geçerek sık sık tezgah değiştirecek ve başka bir yarışmacının yemeğine devam edecek.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Alican, Cemre, Sergen, Hasan, Dilara, Barbaros.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Batuhan, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Eren, Esra.