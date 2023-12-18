MasterChef All Star’da kim elendi? 17 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Buna göre şefler yarışmacıları oylayarak gecenin en başarısız ismini seçti. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

Şefler eleme potasında kural değişikliğine gitmişti. Buna göre eleme gecesinde yarışmacıların tabakları puanlama sistemiyle değerlendirmeye alınacak. En düşük puanı alan MasterChef All Star’a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları:

Dilara,

Esra,

Barbaros,

Batuhan olarak belirlendi.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarıştı.

Haftanın eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde eleme potasında Esra, Batuhan, Barbaros ve Dilara yer aldı.

Şefler eleme gecesinde ilk oyun için börülce ve bıldırcın ürünlerinin ön planda olduğu yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu oyunda şefler tabaklarını puanlama sistemiyle değerlendirdi ve bir sonraki şef tabağı oyununa geçildi.

Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise Danilo şefin hazırlayacağı Canele tatlı yapmaları istendi.

Bu iki eleme oyununda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre eleme potasındaki yarışmacılar Esra, Dilara, Barbaros ve Batuhan puanlama sistemiyle iki turda yarıştı.

Puanlama sistemine göre ilk turda Batuhan 18, Esra 15,5 , Barbaros 20,5 , Dilara 17 puan aldı.

MasterChef All Star son eleme potası oyununda Batuhan 37,5 , Barbaros 35, Esra 36, Dilara 31,5 puan aldı.

MasterChef All Star Türkiye’de gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Dilara oldu.