MasterChef All Star’da son şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star büyük final ne zaman?

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MasterChef All Star’da son şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star büyük final ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam son yarışmacı MasterChef ceketini giydi. Peki, MasterChef All Star’da son şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star büyük final ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kalan son şef ceketini alabilmek için mücadele etti. MasterChef All Star adım adım büyük finale yaklaşırken bir isim şef ceketini giydi diğer iki isim ise yarışmadan elendi. Peki, MasterChef All Star’da son şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star büyük final ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR SON ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ?

MasterChef All Star’ın dün yayınlanan yeni bölümünde şef Maksut Aşkar konuk oldu. Yarışmacılar Maksut Aşkar’ın hazırlayacağı yemeğe yakın tabaklar çıkarmaya çalıştı ve puanlama sistemiyle bir kişi yarışmanın şef ceketini almaya hak kazandı.

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MasterChef All Star’da konuk şef Maksut Aşkar yarışmacılar için ‘Kuzu Göbeği Mantarı’ tabağını yaptı.

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Gecenin en yüksek puanını alarak son şef ceketini giymeye hak kazanan Hasan oldu. MasterChef Hasan iki oyunda da toplam 48,5 puan aldı.

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MasterChef All Star’da gecenin puanlaması şöyleydi; Eren 47, Hasan 48,5, Kıvanç 47 puanlar aldılar.

MasterChef All Star’ın ilk oyununda yarışmacılar nar, karides, esmer bulgur ve Mengen peyniri kullanarak yaratıcı şef tabakları çıkarmaya çalıştı.

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İlk oyunda yarışmacıların puanlaması şöyleydi; Eren 19, Hasan 21, Kıvanç 23 puan aldı.

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Bu oyunda alınan puan ile bir sonraki turda konuk şef Maksut Aşkar’ın hazırlamış olduğu tabak yapıldı.

MasterChef All Star'da finale çok az bir zaman kala şef ceketini son bir yarışmacı daha giydi.

MasterChef All Star’da Eren ve Kıvanç 47 puan alarak yarışmayı 6. olarak tamamladılar. MasterChef All Star’ın yeni bölümlerinde yarışmanın 5.si belirlenecek.

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