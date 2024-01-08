MasterChef All Star Türkiye ekranlarında final gecesi heyecanı yaşandı. Finalde yarışan Esra ve Tahsin MasterChef All Star’ın kupasını kaldırabilmek için canlı yayında son imza tabaklarını yaptı. Peki, MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam büyük final gerçekleşti.

MasterChef All Star finalinde yarışan finalistler Esra Tokelli ve Tahsin Küçük oldu.

MasterChef All Star’da finalistler önce Türk mutfağı temalı menülerini hazırladı sonra uluslararası mutfak temalı menüler hazırlamaları istendi. Bu iki bölümde Esra ve Tahsin hazırladıkları şeflerin beğenisine sundu ve final puanları belirlendi.

MasterChef All Star’da Esra ilk oyundan 22,5 puan aldı.

MasterChef All Star’da Tahsin ise ilk oyundan 21 puan aldı.

MasterChef All Star’da ikinci etabı Esra 44,5 puanla kapattı.

MasterChef All Star’da ikinci etabı Tahsin 42,5 puanla kapattı.

Yarışmacılar son olarak imza tabaklarını canlı yayında yaptı ve buna göre Esra 69,5 Tahsin ise 66,5 puan aldı.

MasterChef All Star’ın 2023 şampiyonu Esra Tokelli oldu.

MasterChef All Star şampiyonu olan Esra, "İnanılmaz bir duygu, çok yorucu, mücadeleci bir yolculuktu. En uzun sezon oldu, "bunun sonu hiç gelmeyecek mi?" dedim ama mücadelemi hiç bırakmadım. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine güvenen tüm kadınlar." açıklamasında bulundu.