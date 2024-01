MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da büyük final gecesi gerçekleşti. MasterChef All Star’da finalistler Esra ve Tahsin MasterChef kupasını almak için kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star şampiyonu Esra mı Tahsin mi oldu?