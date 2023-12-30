MasterChef Eren kimdir? MasterChef All Star Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli?

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MasterChef Eren kimdir? MasterChef All Star Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’ın ana kadrosunda yer alan Eren Kaşıkçı yarışmanın yayınlanan yeni bölümünde son şef ceketini alabilmek için yarıştı. Geceye Kıvanç ile veda eden Eren Kaşıkçı’ya dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, MasterChef Eren kimdir? MasterChef All Star Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli?

MasterChef Türkiye’nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı ana kadrosunda yer aldığı All Star’da şef ceketi için yarıştı. Eren Kaşıkçı MasterChef All Star’ın ilk beşine kalamayarak yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Eren kimdir? MasterChef All Star Eren Kaşıkçı kaç yaşında nereli?

Eren Kaşıkçı MasterChef Türkiye 2021 sezonunu şampiyon olarak bitirerek büyük final kupasını kaldırmıştı. MasterChef All Star 2023 sezonuna katılan Eren Kaşıkçı yarışmanın yeni bölümünde şef ceketini alabilmek için yarıştı.

MasterChef Eren All Star’ı 47 puan alarak Kıvanç ile 6. tamamladı. MasterChef All Star Eren’e dair ayrıntılar merak konusu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR EREN KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 35 yaşındadır.

Eren Kaşıkçı Kırıkkale doğumlu ve Tokatlıdır. MasterChef Eren’in bir kardeşi vardır, babası asker olan Kaşıkçı’nın annesi ise ev hanımıdır.

Eren Kaşıkçı 2021 senesinde yarışmaya Gökçeada’dan katılmıştır.

Eren Kaşıkçı evli ve bir kız çocuğu vardır.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Eren, 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel aşçılık eğitimi almıştır.

2021 yılı yarışma döneminde Gökçeada'da yaşayan ve orada bir otelde şeflik yapan Eren Kaşıkçı daha sonra İstanbul'a yerleştiğini açıkladı.

Eren Kaşıkçı sosyal medya hesabından Zekeriyaköy'de bir restoran açtığını ve artık İstanbul'da yaşayacağını duyurmuştur.

MasterChef All Star kadrosuna dahil olan Eren Kaşıkçı yarışmanın finaline sayılı günler kala yarışmayı Kıvanç ile 47 puan alarak 6. tamamlamıştır.

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