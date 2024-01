MasterChef şampiyonu belli oldu

Masterchef All Star'da sezon sona erdi. All Star'ın finalinde kupayı alan isim belli oldu. Yarışmacılar canlı yayında imza tabağını yaptı. İmza tabakları öncesi yarışmacılar Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan iki yemek yaptı. İşte Masterchef All Star final gecesinde yaşananlar...

Yarışmacılar ilk olarak Türk mutfağı menüsü yaptılar. Türk mutfağı menüsü için yarışmacılara toplam 90 dakika süre verildi.

TAHSİN'İN TÜRK MUTFAĞI MENÜSÜ

ESRA'NIN TÜRK MUTFAĞI MENÜSÜ

İMZA TABAKLARINI YAPTILAR

Yarışmacılar canlı yayında imza tabaklarını yaptı. Yarışmacılar şeflere tabaklarını sundu. Somer şef, "İki yarışmacımızdan da finale yakışır iki tabak geldi" dedi ve şefler son değerlendirmelerini yaptı.

ESRA'NIN İMZA TABAĞI

TAHSİN'İN 'AİLE' İSİMLİ İMZA TABAĞI

TAHSİN CANLI YAYINDA FENALAŞTI

İmza tabakları sonrası şefler puanlarını açıkladı. 3 turun sonucunda Tahsin 66.5 puana ulaştı. Değerlendirme devam ederken Tahsin fenalaştı. Tahsin'in iyileşmesi sonucu Mehmef şef Esra'nın puanını açıkladı. Esra 69.5 puan aldı.

ŞAMPİYON ESRA OLDU

2024 All Star'ın şampiyonu Esra oldu. Esra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir duygu. Mücadeleci bir yolculuktu bu. Biz elemelerden geçerek asil kadroya girdik. Sonrasında yedekler, finalistler. Mücadelemi asla bırakmadım. Buradan tekrar Barbaros'a Serhat'a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde desteklerini benden esirgemediler. Ama onların bana desteği çok fazla. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ömrümün sonuna kadar hep hayatımda olacaklar. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine inanan tüm kadınlar için. İnanılmaz acayip bir duygu şu an."