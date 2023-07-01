Masterchef Görkem kimdir? Masterchef All Star Görkem kaç yaşında nereli?

Materchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Görkem 2021 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, Masterchef Görkem kimdir? Masterchef All Star Görkem kaç yaşında nereli?

Masterchef Görkem kimdir? Masterchef All Star Görkem kaç yaşında nereli?

Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Görkem. Peki, Masterchef Görkem kimdir? Masterchef All Star Görkem kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR GÖRKEM KİMDİR?

1999 doğumlu Görkem Demiral 24 yaşındadır.

Aslen İzmirli olan Görkem Demiral'ın annesi Faslıdır.

Görkem Demiral yarışmaya İstanbul'dan katıldı.

6 yıldır mutfaktaki çalışmalarına devam eden Görkem Demiral farklı restoran ve otellerde çalıştı.

MasterChef 2021'e ablasıyla katılan Görkem Demiral'ın ablası Esra Demiral daha önce Kuaförün Sensin ve Temizlik Benim İşim programında yarıştı.

GÖRKEM DEMİRAL INSTAGRAM HESABI NE?

Görkem Demiral sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Instagram'ı 'gorkemdemirall' adıyla kullanan gorkemdemirall günlük yaşantısının yanı sıra leziz yemek tariflerini takipçileriyle paylaşıyor.

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