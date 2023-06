Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biri de Güzide. Peki, Masterchef Güzide kimdir? Masterchef All Star Güzide kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur.

MasterChef All Star Güzide Celal Bayar Üniversitesi mezunudur.

Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kuran MasterChef All Star Güzide abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor.

MasterChef All Star Güzide Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı.

MasterChef All Star Güzide her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve üç çocuğu var.