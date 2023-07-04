Masterchef Tolga kimdir? Masterchef All Star Tolga kaç yaşında nereli?

Materchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Tolga 2022 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, Masterchef Tolga kimdir? Masterchef All Star Tolga kaç yaşında nereli?

Masterchef Tolga kimdir? Masterchef All Star Tolga kaç yaşında nereli?

Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Tolga. Peki, Masterchef Tolga kimdir? Masterchef All Star Tolga kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR TOLGA KİMDİR?

MasterChef Türkiye’de ana kadro belirleme süreci devam ederken ilk yarışmacı belirlendi. Daha önceki iki eleme turundan başarıyla geçen 16 yarışmacı adayı tüm hünerlerini sergilediler. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te bu akşam ana kadroya giren yedek yarışmacı olarak yer alan isim Tolga Şener oldu.

31 yaşında olan Tolga Şener yarışmaya Ankara’dan katılıyor.

Astronomi mezunu olan Tolga iki yıldır aşçılık yapıyor.

Yarışmacı ilk turda kadayıflı karides yapmıştı ve iki evet almıştı. Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu evet derken, Mehmet Yalçınkaya ise hayır demişti.

MasterChef Türkiye'nin 25 Aralık 2022 akşamı yayınlanan bölümüne Tolga veda etti.

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