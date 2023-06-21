Masterchef yarışmacısından skandal hareket. Yarışmacı Mehmet Sur uçakta göğsünden şırdan çıkartıp yedi

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi ve o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyenler "görgüsüz" diye tepki gösterdi.

Masterchef yarışmacısından skandal hareket. Yarışmacı Mehmet Sur uçakta göğsünden şırdan çıkartıp yedi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi. Birde üstüne limon sıktı

ekran-goruntusu-2023-06-21-102126.png

GÖĞSÜNE SAKLAMIŞ

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur'un sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyen Sur, göğsünden şırdan çıkararak yedi.

ekran-goruntusu-2023-06-21-102200.png

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler. Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti

ekran-goruntusu-2023-06-21-102244.png

Şimdi herkes merakla Masterchef yöneticilerinin, 'Şırdancı Mehmet'e nasıl bir yaptırım uygulayacaklarını merak ediyor.

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı Magazin
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı Güncel
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar Teknoloji - Otomotiv
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak Ekonomi
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi Magazin
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi
Adaletten 14 ay kaçabildi Güncel
Adaletten 14 ay kaçabildi
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı Güncel
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı