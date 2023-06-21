Masterchef yarışmacısından skandal hareket. Yarışmacı Mehmet Sur uçakta göğsünden şırdan çıkartıp yedi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN
Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi. Birde üstüne limon sıktı
GÖĞSÜNE SAKLAMIŞ
Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur'un sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyen Sur, göğsünden şırdan çıkararak yedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖRDÜ
Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler. Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti
Şimdi herkes merakla Masterchef yöneticilerinin, 'Şırdancı Mehmet'e nasıl bir yaptırım uygulayacaklarını merak ediyor.