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MasterChef yarışması hızla finale yaklaşıyor. Bir yarışmacı daha elendi

MasterChef'te son 6'daki isimler arasından dört yarışmacı eleme potasına girmişti. Haftanın elemesi ise pazar akşamı yapıldı. Eleme sonunda MasterChef 2022'nin son 5'i netleşti. MasterChef'e veda eden isim belli oldu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 07:48
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MasterChef yarışması bütün hızıyla finale doğru giderken her pazar akşamı bir yarışmacı daha elenmeye devam ediyor.

MasterChef yarışması hızla finale yaklaşıyor. Bir yarışmacı daha elendi
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MasterChef 2022'de eleme gecesi nefes kesti! 6 yarışmacı, hafta boyu mavi ve kırmızı takım olarak mutfakta lezzet yarışına çıktı. Takım oyunları ve ödül oyunları yapıldı

Mavi takımdan Tolga ile Metin, kırmızı takımdan da Burak Kaya ile Görkem potaya girmişti. Pazar akşamı iki aşamalı eleme oyunları sonunda bir isim hayallerine veda etti.

6'ya kalan yarışmacılar, son kez takım oyununa çıktı ve birbirinden enfes tabaklar çıkardı. Bu hafta eleme potasında Tolga, Metin, Burak ve Görkem yer aldı. Pazar akşamı iki aşamalı oyunun ilkinde MasterChef jürisi yarışmacılardan, kalkan balığı ile yaratıcı tatlar istedi. Tabaklar çıkarıldı ve şefler tarafından değerlendirme yapıldı.

İlk tabakların oylaması yapıldı. İlk aşamada Tolga 17, Burak Kaya 15, Metin 18 ve Görkem 14 puan aldı. Elemenin ikinci sınavı ise şef tabağı oldu. Bu aşamada Danilo Şef'in Tournedos Rossini adlı yemeği yapıldı.

TOURNEDOS ROSSİNİ TABAĞI

İkinci tabakların sonunda potadan ilk çıkan isim Metin oldu. Eleme potasından ikinci olarak da Burak çıktı.

 


Danilo Şef'in imza yemeği, eleme gecesinin ikinci oyunu oldu. Görkem 35 puan aldı ve potadan çıkan son isim oldu. Elenen ise Tolga Şener oldu.

 

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