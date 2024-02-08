Masterchef’in ünlü şefi Mehmet Şef babasını anlattı. 'Bu kadar özleyeceğimi bilseydim'

Ekranlarda çok izlenen MasterChef Türkiye'de jürilik yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Mümtaz Taylan’ın 'Empati' isimli programına konuk olarak katıldı. Programda Yalçınkaya, 2020 yılında vefat eden babası Seyfettin Yalçınkaya hakkında hazin detaylar paylaştı.

Ahmet Mümtaz Taylan "Neden babandan hiç bahsetmiyorsun?" sorusu üzerine Yalçınkaya, "Babamdan niye hiç bahsetmiyorum. Babam öldükten sonra çok bahsettim. Benim içimde ukdedir. Babamla çok zaman geçiremedik. Çok küçük yaşta amcamın yanına çıraklığa gittim. Farklı tesislere, otellere, uzaklara gittim. Babamla toplasanız üç sene anca geçirmişimdir ya da dört sene. Hep bayramlarda, senelik izinlerimde babamla birlikte oldum" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR TRAVMA"

Yalçınkaya, "Bir şey itiraf edeyim. ‘Babam öldüğünde acaba üzülecek miyim?’ diyordum. Çünkü çok az zaman geçirdik. Onu çok severdim içten içe. Çok az zaman geçirdiğim için, uzak kaldığımız için babamla ilgili üzülür müyüm diye düşünüyordum. Öyle değilmiş." dedi.

Yalçınkaya, "Yandım hem de nasıl yandım. Çok üzüldüm. Ben babamı bu kadar özleyeceğim bilseydim, babama daha çok sarılırdım, onu daha çok koklardım. Ona bir yemek yapardım. Daha çok zaman geçirirdim. Bu benim için çok kötü bir travmadır. Babamla ilgili kendimi suçladığım şey şu; Bir insan aile büyükleriyle alakalı ne kadar çalışırsa çalışsın niye fazla zaman ayıramaz? Bunu da depremde anladık. ‘Babam öldüğünde üzülür müyüm?’ diye düşünen Mehmet, şu an babasını rüyasında görmek için yalvarıyor. Bu benim için ayrı bir ukdedir" diyerek devam etti.

Babasının en çok kokusunu özlediğini anlatan Mehmet Yalçınkaya, "Ben en çok kokusunu özlüyorum mesela. Baba kokusu diye bir şey var ya… O kokuyu kimsede bulamıyorsun. Baba kokusu başka bir parfüm. Baba kokusu biraz ter, biraz kumaş, biraz toz kokusu" dedi.