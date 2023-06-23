Masterchef’te ana kadroya giren sekizinci yarışmacı kim oldu? Masterchef 9 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aralarında Yılmaz Öztürk, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef’te ana kadroya giren sekizinci yarışmacı kim oldu? Masterchef 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masterchef’te ana kadroya giren sekizinci yarışmacı kim oldu? Masterchef 9 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef’te ana kadroya giren beşinci yarışmacı kim oldu? Masterchef 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda dokuzuncu bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR 8. YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 8. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu.

22 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan yarışmada ana kadroya giren 8. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlendi. Bu isim Esra oldu.

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