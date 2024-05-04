TFF 2. Lig play off eşleşmeleri belli oldu

TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve 1. tur maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak play-off 1. tur maçlarının programı şu şekilde:

Beyaz Grup:

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

Kırmızı Grup:

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İstenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)